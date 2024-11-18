Çobanbey\'de 6,500 Saka Kuşu Ele Geçirildi

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Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6 bin 500 saka kuşu yakaladı

ANKARA - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu ele geçirildi.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük Sahasına gelen araca yönelik gümrük gerçekleştirilen kontrolde, araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı aramaya tabi tutulan aracın bagajında bulunan 13 adet kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu belirlendi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.