Cobar Mahallesi\'nde Yeniden İnşa Umudu

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Suriye'de Baas rejiminin yıllardır bombalayarak harabeye çevirdiği Doğu Guta'daki Cobar Mahallesi, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeniden inşa edilmeyi bekliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'da bulunan Cobar Mahallesi, 61 yıllık Baas rejimi zulmünün izlerini taşıyor. Önce baba Hafız Esad, sonra oğlu Beşar Esad'ın yıllarca bomba yağdırdığı Cobar'da sağlam tek bina bulunmuyor. Beşar Esad'ın kimyasal silahla saldırdığı Cobar'daki yıkım, rejimin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla net bir şekilde göze çarpıyor. Esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşan Cobar halkı da evlerine dönmeye çalışıyor. İşe ağaç dikmekle başlayan halk, geleceğe artık umutla bakıyor.

"Bize karşı bütün silahları kullandılar"

Cobar'da yaşayan ve Esad rejiminin saldırılarından dolayı büyük zulüm çektiğini belirten Mahrus Semir Bedir, "Bu enkazlar Esad rejiminin roket ve uçak saldırılarından kaldı. Rejim askerleri bütün evleri yağmalayıp soydu. Allah zalimleri kahretsin. Bize karşı bütün silahları kullandılar. Biz sivil olmamıza rağmen bize zulmettiler. Çok şükür Cobar'a döndük ve inşallah Cobar en güzel yer olur. Camileri, evleri ve her yeri soydular. Ama biz her şeye rağmen topraklarımıza döndük" diye konuştu.

"Allah Türkiye'den razı olsun"

İki kardeşinin Esad rejimi tarafından katledildiğini ifade eden Hüsaam Katb ise "Bize yardım eden ülkelerden Allah razı olsun. İnşallah yeniden bu binaları inşa ederiz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz ve bu günler için çok sabrettik. Türklere çok teşekkür ederiz, Allah onlardan razı olsun. Bize yardımcı oldular" diye konuştu.

Hasan Abdulvahit de evinin Esad rejimi tarafından bombalandığını ve yok edildiğini belirtti.

İnsanlar açlıktan ölmesin diye fetva verilmişti

Esad rejiminin ablukaya alıp yıllarca bomba yağdırdığı Doğu Guta'daki Cobar'da insanların açlıktan ölmemesi için rejim döneminde kedi köpek yiyebilecekleri yönünde fetva verilmişti. - ŞAM