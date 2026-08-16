Çocuğun Forması Alındı, Soruşturma Başlatıldı

Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında bir çocuğun formasının çıkartılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

Karşılaşmada yaşanan olay sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.