Çocuk İstismarı İçeren Görüntülerle Tutuklama

Adana'nın Feke ilçesinde internet üzerinden temin ettiği çocuk istismarı içerikli görüntüleri sosyal medya platformları aracılığıyla sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde siber polis ekipleri E.Ö. isimli şahsın internet ortamından elde ettiği müstehcen çocuk görüntülerini sosyal medya uygulaması üzerinden para karşılığı sattığı tespit edildi. Yapılan operasyonda Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, hard disk ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

E.Ö., çıkarıldığı mahkemece "müstehcen yayınları yayınlamak ve satmak" suçundan tutuklanarak Kozan Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - ADANA