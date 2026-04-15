Çocuk İstismarı İçeren Görüntülerle Tutuklama - Son Dakika
15.04.2026 18:46
Adana'da çocuk istismarı içerikli görüntüleri satan şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Adana'nın Feke ilçesinde internet üzerinden temin ettiği çocuk istismarı içerikli görüntüleri sosyal medya platformları aracılığıyla sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde siber polis ekipleri E.Ö. isimli şahsın internet ortamından elde ettiği müstehcen çocuk görüntülerini sosyal medya uygulaması üzerinden para karşılığı sattığı tespit edildi. Yapılan operasyonda Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, hard disk ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

E.Ö., çıkarıldığı mahkemece "müstehcen yayınları yayınlamak ve satmak" suçundan tutuklanarak Kozan Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
