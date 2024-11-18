Çocuk Kıyafetlerinde Uyuşturucu Yakalandı

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Çocuk kıyafetlerinin arasından 40 bin kullanımlık uyuşturucu çıktı

Pazarcı arabasıyla uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de çocuk kıyafetleri satışı yağan bir esnafın aracına operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, kıyafetlerin içerisine gizlenmiş halde 40 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi. Üzerlerinde de uyuşturucu yakalan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile ticaret yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahısın üstünde ve pazarcı arabasına ait çocuk kıyafetlerine yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde tespit edildi. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde ise, 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid" maddesi, 2 parça halinde 40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.