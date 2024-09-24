Çocuk Parkında Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

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Çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu

DÜZCE - Düzce Merkeze Şerefiye Mahallesinde bulunan çocuk parkında bir şahıs başından vurulmuş halde bulundu.

Olay; aksam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi Tiryaki Sokakta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.O.H. isimli şahıs çocuk parkında bankta otururken çevrede bulunan vatandaşlar 1 el silah sesi duydu. Parkın içinde kanlar içinde bulunan R.O.H.yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde şahsa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.