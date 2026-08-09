Bolu’da tehlikeli serinlik: Yasağa ve elektrik akımına aldırış etmeden süs havuzunda yüzdüler
Bolu Belediyesi önündeki süs havuzuna giren çocuklar, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarını dikkate almadı. Elektrik akımı riski bulunan havuzda kıyafetleriyle yüzen çocuklar çevredekileri hayrete düşürdü.
Bolu Belediyesi önünde girilmesi yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca yüzerek serinledi.
Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Bolu Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar, gözlerine belediye binası önündeki süs havuzunu kestirdi. Havuzun çevresinde yer alan "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhalarına aldırış etmeyen çocuklar, kıyafetleriyle birlikte kendilerini suya bıraktı. İçerisindeki su motorları ve aydınlatma sistemleri nedeniyle elektrik akımına kapılma tehlikesi bulunan havuzda eğlenen çocuklar, görenleri hayrete düşürdü.
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