Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde ,ddiaya göre, sokakta oynayan H.G. (6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T., (52) elinde sopayla sokağa çıktı. Önce çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. (10) de sopa darbelerinin hedefi oldu.

ÇOCUKLARI MAHALLELİ KURTARDI

Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar şahsın elinden kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F.G. (18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, yaşananlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AİLENİN İTİRAZIYLA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından C.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.T., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ailenin karara itirazı üzerine savcılık talimatıyla polis ekipleri C.T.'yi yeniden gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.