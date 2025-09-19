Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika
Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı
19.09.2025 16:03
Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı
Adana'da sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan 52 yaşındaki adam, sopayla çocuklara saldırdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, ailenin karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde ,ddiaya göre, sokakta oynayan H.G. (6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T., (52) elinde sopayla sokağa çıktı. Önce çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. (10) de sopa darbelerinin hedefi oldu.

ÇOCUKLARI MAHALLELİ KURTARDI

Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar şahsın elinden kurtarıldı. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F.G. (18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, yaşananlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AİLENİN İTİRAZIYLA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından C.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.T., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ailenin karara itirazı üzerine savcılık talimatıyla polis ekipleri C.T.'yi yeniden gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, Eylül, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika
