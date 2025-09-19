Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış - Son Dakika
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
19.09.2025 21:28
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocukların gözü önünde babaya tokat uygulayan şahsın, aynı gün bir sürücüyü de silahla tehdit ettiği ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Kocaeli'de çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şahıs, aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BABAYA TOKAT

15 Eylül'de Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.'ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çocukların Gözleri Önünde Baba Şiddeti ve Silah Tehditi

AYNI GÜN BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ SİLAHLA TEHDİT ETMİŞ

Yaşanan olayın ardından O.C.'nin aynı gün Gebze'nin İnönü Mahallesi'nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi.

Çocukların Gözleri Önünde Baba Şiddeti ve Silah Tehditi

İŞLEM YAPILDI

İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C'ye 'silahla tehdit' suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, kocaeli, Gebze, Hukuk, Polis, Baba, Suç, Son Dakika

Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • zdrkbcp78r:
    O.Ç 22 0 Yanıtla
  • 2129816:
    çekir zıplam s kerrler deveden büyük fil var. 8 0 Yanıtla
  • enteresan:
    bu zehirli sarmaşığı temizlemezseniz ileride daha sorun olur 6 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    adama tokat attı. sosyal medyaya düştü diye tutuklandı. maksat toplumun gazını almak. aynı gün silah gösteriyor. tutuklanmayıp işlem yapılıyor. :D adalet sistemi 10 numara 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış - Son Dakika
