Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Kocaeli'de çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan şahıs, aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.
15 Eylül'de Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.'ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Yaşanan olayın ardından O.C.'nin aynı gün Gebze'nin İnönü Mahallesi'nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi.
İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C'ye 'silahla tehdit' suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.
