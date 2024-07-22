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Çok sevdiği fotoğraf makinesi tabutuna koyuldu

DÜZCE - Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun son yolculuğuna uğurlandı. Çok sevdiği fotoğraf makinesi ise tabutun başına konuldu.

Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun hayatını kaybetti. Şehitlik camiinde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Alay Komutanı Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte sevenleri ve ailesi katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine yıllarca takip edip Düzce kamuoyuna Düzcespor'un maçlarını ulaştıran Tutkun'u Düzcesporlu futbolcularda yalnız bırakmayarak tabutuna atkı bıraktı. Yıllardır yanından bir kez bile ayırmadığı fotoğraf makinesi ise tabutunun başına konulurken, Başkan Cihat Tutkun gözyaşları eşliğinde defin edildi.