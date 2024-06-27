Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı

Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binada oturan vatandaşlar, yaşananları anlattı. Çevrede yaşayanlar, çökme nedeniyle kendi evlerinin de hasar gördüğünü ve dehşet dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Mahallede yaşayan bir kadın ise kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

27.06.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı

İSTANBUL - Bahçelievler'de yıkılan binanın yanındaki binada oturan vatandaşlar, yaşananları anlattı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bina, kısmen çöktü. Olay nedeniyle yan binalar da hasar gördü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yatak Odası, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
08:20 Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:47 Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement