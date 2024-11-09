Çöp Evden Çatıya İntihar Teşebbüsü: Belediye Başkan Yardımcısı İkna Etti

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Çöp evden çatıya çıktı, iş ve kalacak yer sözüyle ikna oldu

Belediye başkanı yardımcısının ikna ettiği adamdan da çalışma sözü istendi

Çatıya çıkan şahsın 2 hafta önce evinden 10 kamyon çöp çıkan kişi olduğu ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden ve yaklaşık 1 saat çatının kenarında oturan adam, belediye başkan yardımcısının kalacak yer ve iş sözüyle ikna edildi. Dün gece de başka bir binanın çatısına çıktığı öğrenilen adamın 2 hafta önce boşaltılan çöp evde kiracı olduğu belirlendi.

Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısına çıkan Ahmet Y. isimli şahıs Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler binanın çatısının kıyısında oturan, elindeki bidondan sürekli üzerine benzin döken Ahmet Y'yi ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. İtfaiye görevlileri şahsın düşme ihtimaline karşı aşağıya şişme yatak açtı. Manavgat'ta elektronik işiyle uğraştığını, işyerinin selden zarar görmesi sonucunda battığını belirten Ahmet Y., kimsenin kendisine yardımcı olmadığını, Aşağı Pazarcı Mahallesinde topladığı hurda ve elektronik malzemeleri biriktirdiği, aynı zamanda ikamet ettiği deponun belediye ekiplerince kaldırıldığını ve açıkta kaldığını söyledi. Belediye başkanı ve kaymakam gelmeden inmeyeceğini, kendisini aşağıya atacağını söyleyen Ahmet Y., tüm çabalara rağmen ikna edilemedi.

Olay yerine gelen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Ahmet Y'nin olduğu yere giderek kendisine iş ve kalacak yer sözü vererek ikna etti. Elinden tutup çatının kenarından içeri çektiği Yıldız'dan bulduğu işte çalışma sözü alan Başkan Yardımcısı Tüter, Yıldız ile birlikte binadan aşağıya indikten sonra Ahmet Y'yi sosyal hizmetlere götürmeleri için belediye görevlilerine teslim etti.

15 gün önce kaldığı yerden 10 kamyon çöp çıkmıştı

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Aşağı Pazarcı Mahallesi Ahmet Y'nin ikamet olarak kullandığı zemin kattaki yaklaşık 100 metrekarelik deponun çöp ev olduğunu belirlemiş, çöpleri boşaltması için verilen 1 aylık sürede boşaltmaması üzerine polis gözetiminde 10 kamyon çöpü boşaltmıştı.