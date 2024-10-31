Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu - Son Dakika
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Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu

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İstanbul'un Pendik ilçesinde bir çöp konteynırında korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Konteynırda poşete koyulmuş 42 kedi ölüsü bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

31.10.2024 13:47
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Pendik'te çöp konteynerinde 42 ölü kedi bir poşete koyulmuş halde bulundu. Vatandaşlardan büyük tepki çeken kedi katliamı, sosyal medyada gündem oldu. Emniyet güçleri tarafından kedilerin kim tarafından bırakıldığı ve nasıl bu hale geldikleriyle ilgili inceleme başlattı. Kedilerin çöp poşetinden çıkarılma vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Çöp konteynırında onlarca ölü kedi bulundu
Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu

İstanbul, 3-sayfa, Pendik, Güncel, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mrtymn null:
    müslümanlar iş basinda 15 23 Yanıtla
  • Tunahan Kaplan:
    bunları yapanı ALLAH'a havale ediyorum. 29 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yapın böyle devam edin siz lafa gelince çok dindar çok Müslümansınız cennetin kapıları size ardına kadar açık.. Kuran okuyorsunuz hadisleri okuyorsunuz ama nerde onu gerçek manada anlayacak kapasite yok beyin bedava çünkü bu masumlara yaptığınız her zulüm her eziyet size misliyle geri dönecek mahşer günü hazırlayın kendinizi. 25 1 Yanıtla
  • Oyun Oyna:
    Zehirleyin o caniyi 25 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    A haber izleye izleye hayvan düşmanı oldular 13 6 Yanıtla
  • ufuk freediver:
    din kardeşler iş başında 8 6 Yanıtla
  • Hatice Kar:
    Allah bizleri şu zavallı canlara zulmedenlerden korusun. Kafalarını okşayınca mutlu olan, sevimli, bize muhtaç yaratılmışlara her kim/kimler bu katliamı yaptıysa Emniyet birimleri ve mahkemeler gereğini yapsınlar. Bu suskunluk Devletin varlığına inançsızlığa yol açıyor ne yazık ki! 13 0 Yanıtla
  • Fehime Altıntaş:
    yazıklar olsun 12 0 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Lan vatan haini insan düşmanı Cahiller. Yüzyıllarca önce Avrupa'da kediler öldürülünce yayılan vebadan da mı haberiniz yok. Türkiye'de salgın hastalık baş göstersin diye mi yapıyorsunuz. Doğanın bir dengesi var Allah boşuna mı yaratmış onları. 1 0 Yanıtla
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