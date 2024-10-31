Çöp konteynırına atılmış onlarca ölü kedi bulundu

Ferudun Ozmen:

Yapın böyle devam edin siz lafa gelince çok dindar çok Müslümansınız cennetin kapıları size ardına kadar açık.. Kuran okuyorsunuz hadisleri okuyorsunuz ama nerde onu gerçek manada anlayacak kapasite yok beyin bedava çünkü bu masumlara yaptığınız her zulüm her eziyet size misliyle geri dönecek mahşer günü hazırlayın kendinizi.