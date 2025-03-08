Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöp konteynerinin kapağının açık bırakılması konusunda komşular arasında kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek baba Ercan B. ve kızı Ayşe İ'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M. D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çöp Tartışması Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika
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