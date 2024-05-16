Çöp taşıyan tır alev alev yandı - Son Dakika
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Çöp taşıyan tır alev alev yandı

Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı. Olay Zonguldak-Düzce D-655 karayolu kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp nakil tırı, çöplerle seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.05.2024 20:37
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Çöp taşıyan tır alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı.

Olay Zonguldak-Düzce D-655 karayolu kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp nakil tırı Düzce'de bulunan katı atık depolama, ayrıştırma ve enerji üretim merkezine getirdiği çöplerle seyir halindeyken bir anda Kabalak mevkiinde motor kısmından alev aldı. Sürücü yangın tüpünü kullanamadan alev alev yanmaya başlayan tırdan uzaklaşırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca, Düzce ve Boğaziçi Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada alevler çöplere ulaşmadan söndürülürken, tırın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebi ile tırın kupası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çöp taşıyan tır alev alev yandı - Son Dakika

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