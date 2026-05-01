Çöp toplama kamyonuna çarpan hafif ticari araç işçiyi yaraladı: Kaza anı kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın çöp toplama kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir temizlik görevlisi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yeşil renkli bir hafif ticari araç, çöp toplama çalışması yapan belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka kısmında bulunan temizlik görevlisi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ