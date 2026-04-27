Çöpte bulduğu bayrağı alıp temizleyen ve kamyonuna asan Kepez Belediyesi çalışanına başkandan plaket - Son Dakika
Çöpte bulduğu bayrağı alıp temizleyen ve kamyonuna asan Kepez Belediyesi çalışanına başkandan plaket

Çöpte bulduğu bayrağı alıp temizleyen ve kamyonuna asan Kepez Belediyesi çalışanına başkandan plaket
27.04.2026 16:48  Güncelleme: 16:51
Antalya'nın Kepez ilçesinde çöpte bulduğu Türk bayrağını alarak temizledikten sonra kamyonuna asan belediye çalışanı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından teşekkür belgesi ve plaket ile ödüllendirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çöpte bulduğu Türk bayrağını alarak temizledikten sonra kamyonuna asan belediye çalışanı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından teşekkür belgesi ve plaket ile ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında kamyon şoförü olarak görev yapan Serhat Acar, dün Varsak Alayoğlu Mahallesi Tansu Çiller Caddesi üzerinde seyir halindeyken çöp konteynerine atılmış vaziyetteki Türk bayrağını fark etti. Aracı yol kenarına çekerek çöpteki bayrağı alıp temizledikten sona kamyonunun başköşesine asan belediye çalışanı takdir topladı. Belediye personelinin bayrağa gösterdiği hassasiyetine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz teşekkür belgesi ve plaket ile teşekkür etti.

Bayrağı Kocagöz'e teslim etti

Çöpte bularak muhafaza altına aldığı bayrağı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teslim eden Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda kamyon şoförü olarak görev yapan Serhat Acar'a duyarlılığından dolayı teşekkür ve kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kocagöz, "Ben inanıyorum ki Kepez'de çalışan bütün mesai arkadaşlarım aynı hassasiyet içerisindedirler. Çünkü bizim için bayrak en değerli varlığımız. Bizim için kutsal olan bir şey, bizim namusumuz her şeyimizdir bayrak. Kardeşimin de çöp konteynırında bayrağı görüp, onu temizleyip, aracına asması bizim için büyük bir onur. Bütün herkese örnek olsun. Vatan sevgisi vatana yapılan hizmetle ölçülür. Özellikle bayrağa sahip çıkması bizi daha çok onurlandırdı" dedi.

Başkandan bayrak hassasiyetine plaket

Türk bayrağını çöpte görünce çok üzüldüğünü belirten belediye çalışanı Serhat Acar ise, "Bayrağı çöpte görünce üzüldüm. Kamyonla geri döndüm. bayrağı alıp kamyonuma koydum. Sonra temizleyip başkanıma hediye ettim. Bizim için kutsal bir sembol, olmaması çöpe atılmaması gerekiyor. O bayrak kolay kazanılmadı. Atalarımızın, dedelerimizin, şehitlerimizin kanı var. İnşallah bu tür bir şeyi bir daha görmeyiz. Toplumdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Başkan Kocagöz, gösterdiği hassasiyet nedeniyle Acar'a teşekkür belgesi ve bayrak figürlü plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz, 3. Sayfa, Antalya, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöpte bulduğu bayrağı alıp temizleyen ve kamyonuna asan Kepez Belediyesi çalışanına başkandan plaket - Son Dakika

SON DAKİKA: Çöpte bulduğu bayrağı alıp temizleyen ve kamyonuna asan Kepez Belediyesi çalışanına başkandan plaket - Son Dakika
Advertisement
