Çorap Fabrikasında Bitcoin Üretimi Yapan Cihazlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorap Fabrikasında Bitcoin Üretimi Yapan Cihazlar Ele Geçirildi

Çorap Fabrikasında Bitcoin Üretimi Yapan Cihazlar Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan 16 adet cihaz ele geçirildi. Cihazların değeri 5 milyon TL olarak belirlendi. Operasyonda ayrıca kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

09.05.2024 17:22
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Çorum'un Alaca ilçesinde eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan 16 adet cihaz ele geçirildi. Cihazların değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla Bitcoin üretildiği tesbit ediildi. Polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ayrıca S.A. (29) adlı şahsın kaçak elektrik hattı çekerek cihazları çalıştırdığı belirlendi. Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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