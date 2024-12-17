Çorlu'da Apartman Yangını: Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da Apartman Yangını: Kurtarma Operasyonu

Çorlu'da bir apartmanda çıkan yangında balkona sığınan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

17.12.2024 22:00
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Çorlu'da 5 katlı apartmanda yangın... Balkona sığınan kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da apartman dairesinde çıkan yangında balkona sığınan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, yangının çıktığı dairedeki bir kişi balkona çıkarak yardım istedi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişi araç merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen kişi hastaneye kaldırılırken, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Apartman Yangını: Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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