Tekirdağ\'da kalça ve sırtından bıçaklanan adam: Montumu istediler vermedim

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, montunu isteyen kişilerin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralandı. Yaralı, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

YOLDA KARŞILAŞTIĞI ŞAHISLAR BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli şahıs, yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. E.B. uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.'ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri yaptı.

"MONTUMU VERMEYİNCE BIÇAKLADILAR"

Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındığı esnada yardımına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

E.B., bir gazetecinin "Neden sana saldırdılar?" sorusuna, "Montumu istediler, sonrasında vermeyince saldırıya geçtiler" cevabını verdi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.