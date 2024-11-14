Çorlu'da Büyük Operasyon: 8 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da Büyük Operasyon: 8 Şahıs Yakalandı

Çorlu\'da Büyük Operasyon: 8 Şahıs Yakalandı

Çorlu'da düzenlenen operasyonda 288 kişi sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

14.11.2024 09:49
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 59 ekip ve 157 personelin katılımıyla Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 8 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Kasım'da, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 288 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 57 araç incelendi. Operasyonda, 301 gram bonzai, 4 sentetik ecza, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan bir şahıs, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile motosiklet hırsızlığında şüpheli bir kişi olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonda toplam 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Büyük Operasyon: 8 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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