Çorlu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da, Salih Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği dönel kavşakta, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

09.07.2024 09:36
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Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçe merkezi Salih Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği Eski İtfaiye olarak bilinen dönel kavşakta meydana geldi. Kavşakta yeşil ışık yanmasının ardından hareketlenen aynı istikametteki otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Barış K. hafif yaralandı. Yaralı kargo çalışanı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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