Çorlu'da Hafriyat Kamyonu Yol Çöktü - Son Dakika
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Çorlu'da Hafriyat Kamyonu Yol Çöktü

Çorlu\'da Hafriyat Kamyonu Yol Çöktü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyat kamyonunun geçişi esnasında asfalt yol çöktü. Kamyon, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

27.06.2024 19:38  Güncelleme: 19:42
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyat kamyonun geçişi esnasında asfalt yol çöktü. Çukura saplanan kamyon, iş makineleri vasıtasıyla kurtarıldı.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nden Kiremithane Sokağa geçiş yapan bir hafriyat kamyonunun tekerlekleri yolun çökmesi sonucu çukura daldı. Yan yatan kamyonu çukurdan kurtaramayan sürücü, araçtan atlayarak yardım istedi. Çukura saplanan kamyon, olay yerine gelen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Çukur, daha sonra belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kapatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Hafriyat Kamyonu Yol Çöktü - Son Dakika

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