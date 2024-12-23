Çorlu'da havaya ateş açan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Reşadiye Mahallesi Kurşun Sokak üzerinden silah sesleri duyuldu. Sokak üzerinde nara atan şahıs, rastgele havaya iki el ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Korkutan silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Ateş açılması sırasında maganda kurşunu bir evin balkon tavanına isabet etti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş ekipleri, ateş açtığı belirlenen M.K.'yi kısa sürede yakaladı.
Tabancasıyla birlikte gözaltına alınan M.K. hakkında işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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