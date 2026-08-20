Çorlu'da Kazı Çalışması Yangın Çıkardı
Kazı yapan iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verince yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde altyapı ve yol çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makinesinin, yanlışlıkla doğal gaz borusuna hasar vermesiyle yangın çıktı. Alevler bir ağaca da sıçrarken, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin müdahalesi sonrası olay kontrol altına alındı.
Zafer Mahallesi İstanbul yolu civarında Midilli 2. Sokak civarında devam eden altyapı ve yol çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makinesinin, yanlışlıkla doğal gaz borusuna hasar vermesiyle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Olay nedeniyle ara verilen çalışmalar, arızanın giderilmesiyle devam etti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çorlu'da Kazı Çalışması Yangın Çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?