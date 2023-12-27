Çorlu\'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-Ergene yolu üzeri Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden 59 AAY 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 59 YU 972 plakalı panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada Süleyman D., Metin T., Yakup A., Ali A. ve Tolga K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde gergin anlar

Minibüs şoförünün olay yerinden firar ettiği ve şoför değiştirildiği iddiası üzerine kazazedeler arasında gerginlik yaşandı. Ekiplerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Kaza nedeniyle Çırak Bayırından Çorlu-Ergene yolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ