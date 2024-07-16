Çorlu'da park halindeki minibüsün bagajında genç kadın bulundu - Son Dakika
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Çorlu'da park halindeki minibüsün bagajında genç kadın bulundu

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan genç bir kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından uyarılan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

16.07.2024 09:33
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Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak üzerindeki açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi. Minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti. Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, "Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da park halindeki minibüsün bagajında genç kadın bulundu - Son Dakika

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