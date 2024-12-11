Çorlu'da Servis Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Servis Kazası: 3 Yaralı

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Çorlu'da bir servis minibüsü tıra çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

11.12.2024 17:42
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Çorlu'da 3 kişinin yaralandığı servis kazası kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da işçi servis minibüsünün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu (Yulaflı Caddesi) yan yol üzeri Hacı Şeremet mevkiinde meydana geldi. Velimeşe istikametine seyreden Fatih K. idaresindeki 59 S 8547 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden Ayberk İ. yönetimindeki 59 TS 520 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası servis şoförü Fatih K. ve yolculardan İhsan Talip B. ve Bayramali B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Servis Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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