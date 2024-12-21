Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorlu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

21.12.2024 10:55
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Aydınevler Caddesi'nin Yaprak Sokak ile Fikir Sokak yol ayrımında meydana geldi. Aydınevler Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki 34 ZZ 0187 plakalı otomobil ile Fikir Sokak'tan Yaprak Sokak istikametine seyreden B.K. yönetimindeki 59 AFC 136 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü A.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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