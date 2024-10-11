Çorlu'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorlu\'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişilik aileden 3'ü yaşamını yitirdi.

11.10.2024 17:09
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aileden 3'ünün cenazeleri toprağa verildi.

Kaza, Çorlu Çevreyolu ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Faruk A. (37) yönetimindeki 41 VV 964 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve çiftin kızları Çisem Meriç (30) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Çetin Karakuş ve A.M. isimli bebek ile diğer sürücü Faruk A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çetin Karakuş ve bebek de yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamadı. 1,97 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Faruk A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çiğdem Karakuş ve kızı Çisem Meriç Karakuş, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Faruk A.'nın işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Trafik Kazasında 4 Kişilik Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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