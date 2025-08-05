Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik ecza maddesi sattığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel bir ekibin katıldığı baskında, 'torbacı' olarak tabir edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 474 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Tekirdağ genelinde, özellikle Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi ile Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nin, vatandaşların desteğiyle torbacılardan arındırılmasında kararlı olunduğu vurgulandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ