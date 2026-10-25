Çorum Alaca'da bariyerlere çarpan araç tarlada takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da bariyerlere çarpan araç tarlada takla attı, 2 kişi yaralandı

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Çorum Alaca\'da bariyerlere çarpan araç tarlada takla attı, 2 kişi yaralandı
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Çorum Alaca\'da bariyerlere çarpan araç tarlada takla attı, 2 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca kara yolunda bariyerlere çarpan hafif ticari araç tarlada takla attı ve araçtaki 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpıp tarlada takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.M.M. idaresindeki 06 FDS 403 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, tarlada takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiÇorum AlacaOtomobil3. SayfaİncelemeYozgatGüncelAlacaÇorumSon Dakika

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