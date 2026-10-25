Çorum Alaca\'da bariyerlere çarpan araç tarlada takla attı, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpıp tarlada takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.M.M. idaresindeki 06 FDS 403 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, tarlada takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.