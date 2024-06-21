Çorum Alaca'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişiyi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Büyükhırka Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki düğün eğlencesinde bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Deniz C. ve Semih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de hastane de güvenlik önlemi aldı. - ÇORUM