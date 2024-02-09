Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı

Çorum Alaca\'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat'tan Çorum istikametine gitmekte olan bir tır ile ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, kavşakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

09.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:31
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Çorum'un Alaca ilçesinde, hafif ticari araç ile tır çarpıştı.

Kaza Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Çorum istikametine gitmekte olan Tercan Yeniçeri (39) yönetimindeki TLL 663 plakalı (KKTC) tır Emniyet kavşağında, Aynı istikametten gelip yolun sağ şeridinden ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen Mustafa Gökçek (81) yönetimindeki 06 BF 9022 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şerit ihlali sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise kavşakta bulunan şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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