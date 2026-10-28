Çorum Alaca'da minibüs-motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da minibüs-motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

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Çorum Alaca\'da minibüs-motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 19 AHK 532 plakalı minibüs ile Y.B.T. yönetimindeki 19 AGV 565 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Çorum AlacaMotosikletİnceleme3. SayfaGüncelAlacaÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da minibüs-motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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