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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahısların aynı zamanda geçtiğimiz günlerde bir pide salonunda meydana gelen kurşunlama olayının failleri olduğu belirlendi.

Çorum\'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı
06.01.2024 - 16:59,
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Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen iki ayrı operasyonda 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik olarak ilçe merkezinde yapılan ilk operasyonda 432 gram metafematin, ilçeye bağlı bir köyde yapılan ikinci operasyonda ise 105 gram metafetamin ile 1 adet tabanca bu tabancaya ait 10 adet fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

'5 kişi tutuklandı'

Her iki operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Ö.Ö., O.Ö., E.B, C.D. ve B.A adlı 5 şahıs ise tutuklandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar Sungurlu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şahısların geçtiğimiz günlerde Alaca ilçe merkezinde bir pide salonunda meydana gelen kurşunlama olayı ve kasten adam yaralama olayının failleri olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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