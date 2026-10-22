Çorum'da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da sanayi sitesi ve inşaat alanlarından çalınan, piyasa değeri 500 bin lira olan malzemelere ilişkin 10 ayrı hırsızlık olayında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü serbest bırakıldı.

Çorum'da sanayi sitesi ve inşaat alanlarındaki hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sanayi sitesindeki iş yerleri ile yapımı devam eden inşaat alanlarından malzeme çalan ve çaldıkları bu malzemeleri satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve piyasa değeri 500 bin lira olan malzemeleri çaldığı tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S., Ş.S. ve S.S., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Hırsızlık3. SayfaGüvenlikGüncelAdliyeİnşaatÇorumSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Dev havalimanı hedef alındı ABD’den acil tahliye talimatı Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
12:59
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:23:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei