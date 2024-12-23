Çorum'da 17 Şahıs Yakalandı

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Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce, 16-23 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı. İlde kayıp olarak aranan 2 kadın da ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 erkek şahsın arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM