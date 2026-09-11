Çorum'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum\'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılan 115 uygulamada 3 silah, 1 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, trafik kontrollerinde kural ihlali tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 adet silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında 115 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde 2 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere 3 silah, 1 kesici-delici alet, 653 adet sentetik ecza, 20,97 gram metamfetamin ve 25,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 324 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de korkutan sakatlık Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Raphinha’nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti
Süperstar’ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

18:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
18:01
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 18:41:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement