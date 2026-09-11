Çorum'da 4-11 Eylül denetimlerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılan 115 uygulamada 3 silah, 1 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, trafik kontrollerinde kural ihlali tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 adet silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında 115 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, 2 bin 751 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Yapılan kontrollerde 2 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere 3 silah, 1 kesici-delici alet, 653 adet sentetik ecza, 20,97 gram metamfetamin ve 25,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise bin 324 araç da kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
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