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Çorum'da Alkollü Sürücü İşyerine Girdi - Son Dakika
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Çorum'da Alkollü Sürücü İşyerine Girdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işyerine girdi. Kaza anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Çorum\'da Alkollü Sürücü İşyerine Girdi
04.01.2024 - 15:55,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü arabayla bir işyerine girdi. Kaza anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Osmancık'ta gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde sigortacılık ve otomotiv faaliyetlerinde bulunan işyerine arabayla girdi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise o sırada orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, ardından ise işyerine girdiği, işyerinin camlarının kırıldığı, sürücünün otomobili ile geri manevra yaparak çıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ve ofis malzemelerinin hasar gördüğü yer alıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Osmancık, Çorum, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Alkollü Sürücü İşyerine Girdi - Son Dakika


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