Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü - Son Dakika
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Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü

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Çorum'da psikolojik sorunları bulunan Fatma Makineci, gece yarısı evini ateşe verdi. Çıkan yangında ağır yaralanan kadın ve oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti.

18.11.2024 08:18
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Çorum'un Osmancık ilçesinde psikolojik sorunları olan anne, not bırakıp evini ateşe verdi. Çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı da tespit edildi.

EKİPLER KAPI VE PENCEREYİ KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, saat 03.30 sıralarında Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fatma Makineci (36) ve oğlu Kaan Mert Kaya'nın (14) evinden patlama sesi geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun evine giden ekipler, kapı ve pencereyi kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Mert Kaan Kaya ise farklı bir odada ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu hayatını öldü

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde, Fatma Makineci'nin anne ve babasına ithafen bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Fatma Makineci'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının her yere dökülen jel ve tiner ile çıkartıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması neticesinde Fatma Makineci'nin cenazesi de evden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
Kaynak: İHA

Mert Kaya, Osmancık, 3-sayfa, Yaşam, Çorum, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Uslu:
    Allahım sen herkesin yardımcısı ol. Sen bizim aklımızı sağlığımızı koru. Sen hiçbirimizi sağlıksız, bilinçsiz bırakma. Ne kadar zor bir durum mekanları cennet olsun kadıncağızın kim bilir ne derdi sıkıntısı oldu. 32 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kovid ve kovid aşısı insanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktı,piskolojik direnci kırıldı. 5 13 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Okonomik sıkıntının adı oldu psikolojik sorun bizde inandık 15 3 Yanıtla
  • Tufan zeki Ceki:
    çocuğa niye kıydın onun yaşam hakkini niye elinden aldın sabah sabah üzüldüm herkesin yaşam hakki vardir 16 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Geçim sıkıntısının adı psikolojisi bozuk oldu. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Şimdi dersiniz intahar eden cennete gidemez. Mercedese binen din mensuplarımı ve mercedese binen tarikatcılarmı cennete gider.. 6 1 Yanıtla
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