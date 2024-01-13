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Çorum'da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı

Çorum'da Kale Mahallesi'nde bir kişi aracında oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

13.01.2024 - 02:01,
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Çorum'da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bir kişi aracında oturduğu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata 8. Sokak üzerinde kendi aracının içerisinde oturan Aytekin G., araçla yanına gelen Kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yaralı halde aracını bırakarak Ata 1. Cadde üzerine gelen Aytekin G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli hakkında yakalama çalışması başlatırken, yaralı Aytekin G.'nin aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Çorum\'da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı
Kaynak: İHA
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Çorum, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da aracın içinde oturan şahıs, silahla vurularak yaralandı - Son Dakika


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