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Çorum'da Bıçaklı Cinayet

Çorum\'da Bıçaklı Cinayet

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

06.12.2024 02:45
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Çorum'da bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (22) isimli şahıs, Ayhan Doğan'a (57) ait iş yerine geldi. İş yerinde Doğan ve F.Y. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.Y. yanında bulunan bıçakla Doğan'ı yaraladı. Ağır yaralanan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

İş yerinden ayrılan F.Y. bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayet zanlısı ise gittiği köye giden ekipler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince iş yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayhan Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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