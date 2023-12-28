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Çorum'da cinayet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Çorum'da cinayet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çorum'da bir tartışma sonucunda bir kişi, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı polise teslim oldu.

Çorum\'da cinayet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
28.12.2023 - 00:16,
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Çorum'da cinayet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ÇORUM - Çorum'da tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir evde Adem Özbudak ile arkadaşı Muhammed Kiraz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kiraz, üzerinde bulundurduğu bıçak ile Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Özbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Muhammet Kiraz ise polis ekiplerine teslim oldu.

Adem Özbudak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akkent, Çorum, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da cinayet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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