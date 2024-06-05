Çorum'da Denetimlerde 180 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Denetimlerde 180 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da yapılan denetimlerde son bir ayda 180 araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan sürücülere toplam 10 milyon 845 bin 491 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan araçlara trafikten men cezası verildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

05.06.2024 19:58
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Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 180 araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan sürücülere toplam 10 milyon 845 bin 491 lira cezai işlem uygulandı.

1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 180 araç trafikten men edildi. 27 bin 861 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan araç sürücülerine 10 milyon 845 bin 491 lira para cezası uygulandı. İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 189 araç sürücüsüne teknik değişiklikten, 113 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 267 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 125 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne drift atmaktan, 535 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılırken, denetlenen 2 bin 122 motosiklet sürücüsünden kusurlu görülen 524'üne idari para cezası uygulandı. 180 araç trafikten men edilirken, trafik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Denetimlerde 180 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Denetimlerde 180 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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