Çorum'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye 100 bin TL ceza - Son Dakika
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Çorum'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye 100 bin TL ceza

Çorum\'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye 100 bin TL ceza
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Çorum'da polis ekiplerince İnönü Caddesi'nde dron destekli yapılan trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali tespit edilen 20 sürücüye toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetimde trafik kurallarına uymayan diğer sürücüleri de havadan tespit etti.

Çorum'da polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen denetimde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tek tek belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 20 sürücüye toplam 100 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye 100 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye 100 bin TL ceza - Son Dakika
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