Çorum'da Güvenlik Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Çorum\'da Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Çorum'da polis, 4.911 kişiyi sorguladı, 5 aranan kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

15.11.2024 14:28
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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 911 şahıs sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-15 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili veriler açıklandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belirlenen tarihler arasında il merkezinde 97 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi, 4 bin 911 şahıs sorgulandı. Denetimlerde farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 4 adet kesici-delici alet, 9 adet şarjör, 228 adet fişek, 29 adet sentetik ecza maddesi, 2,6 gram metamfetamin, 9,36 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 1 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Öte yandan, denetimlerde 2 bin 377 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Güvenlik Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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