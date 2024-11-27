Çorum'da intihar girişimi: Evinin ve aracının ateşini yakarak yaşamına son verdi - Son Dakika
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Çorum'da intihar girişimi: Evinin ve aracının ateşini yakarak yaşamına son verdi

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Çorum'da 67 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, 3 ay önce eşinin kendisiyle barışmadığını iddia ederek evini ve aracını ateşe verip intihar etti. Olay, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti ve Gülbahçe'nin cansız bedeni bulundu.

27.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:58
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3 ay önce de 'patlatacağım' demişti: Evini ve aracını ateşe verip canına kıydı

ÇORUM - Çorum'da bir şahıs aracını ve evini ateşe vererek canına kıydı. Ölen şahıs, 3 ay önce de eşinin kendisi ile barışmadığını iddia edip evine il aracına benzin dolu su şişe ve bidonla düzenek kurmuştu.

Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), caddede park halinde olan 35 GA 8295 plakalı otomobili ve cadde üzerindeki apartmandaki evini ateşe verdi. Şahıs daha sonra kendisini eve kilitledi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde ve araçta çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki vatandaşları tahliye ederek geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobil ve evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde otomobildeki ve evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cansız bedeni bulundu

Daha sonra kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri Gülbahçe'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gülbahçe'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 ay önce de kurduğu düzenekle intihara kalkışmıştı

Öte yandan, Ali Rıza Gülbahçe, 3 Eylül tarihinde, eşi ile görüşemediğini iddia ederek evini ve aracını benzin dolu şişe ve bidonlarla kurduğu düzenekle patlatacağını iddia ederek intihara kalkışmıştı. Eşi ile görüşmek istediğini belirten

ve yazdığı notta, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum" ifadelerine yer veren Gülbahçe, polis ekiplerinin 2,5 saatlik çabası ile ikna edilmişti.

Çorum\'da intihar girişimi: Evinin ve aracının ateşini yakarak yaşamına son verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da intihar girişimi: Evinin ve aracının ateşini yakarak yaşamına son verdi - Son Dakika

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