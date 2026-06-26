Yangının ortasında kalan kaplumbağayı suyla serinlettiler

Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinlettikten sonra yeniden doğaya saldı.

Olay, Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yangın alanında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Alevlerden etkilenen kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından dikkatlice bulunduğu yerden alınarak suyla temizlendi. Kaplumbağa daha sonra güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - ÇORUM