Çorum\'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

16.04.2026 14:09  Güncelleme: 14:13
Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Kaza, İskilip-Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımı Ferhatlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 19 AH 408 plakalı otomobil ile Bayram A. yönetimindeki 19 ET 299 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mehmet Y. yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Bilal D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet Y. ile Bilal D. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Çorum, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
