Çorum\'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımı Ferhatlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 19 AH 408 plakalı otomobil ile Bayram A. yönetimindeki 19 ET 299 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mehmet Y. yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Bilal D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet Y. ile Bilal D. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM